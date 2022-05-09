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Бизнес и законодательство 09.05.2022 09:21

Великобритания вводит повышенные пошлины на платину и палладий из РФ

Власти Великобритании приняли решении ввести повышенные пошлины на платину и палладий из России, сообщает британское правительство.

"Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. Речь идет, в частности, о палладии и платине", - отмечает оно в пресс-релизе.

В Лондоне предполагают, что такие меры снизят возможности РФ по финансированию вооруженных сил.

Кроме того, правительство Великобритании сообщает и о планах запретить экспорт ряда товаров в Россию.

"Планируемый запрет на экспорт товаров на 250 млн фунтов коснется секторов российской экономики, которые в наибольшей степени зависят от поставок из Великобритании. Меры нацелены на такие ключевые товары как химикаты, пластмасса, резина, производственное оборудование", - говорится в документе.

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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