Великобритания вводит повышенные пошлины на платину и палладий из РФ

Власти Великобритании приняли решении ввести повышенные пошлины на платину и палладий из России, сообщает британское правительство.
"Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. Речь идет, в частности, о палладии и платине", - отмечает оно в пресс-релизе.
В Лондоне предполагают, что такие меры снизят возможности РФ по финансированию вооруженных сил.
Кроме того, правительство Великобритании сообщает и о планах запретить экспорт ряда товаров в Россию.
"Планируемый запрет на экспорт товаров на 250 млн фунтов коснется секторов российской экономики, которые в наибольшей степени зависят от поставок из Великобритании. Меры нацелены на такие ключевые товары как химикаты, пластмасса, резина, производственное оборудование", - говорится в документе.
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