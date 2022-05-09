Донорская конференция для Сирии пройдет в Брюсселе 9-10 мая

Шестая ежегодная конференция, посвященная будущему Сирии и региона, состоится в Брюсселе 9-10 мая.
"Это будет шестая конференция, которая пройдет 9 и 10 мая при участии правительств, международных и региональных организаций и агентств, неправительственных организаций", - сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
По его словам, как и в предыдущие годы, брюссельская донорская конференция "позволит международному сообществу подтвердить свою приверженность поддержке сирийского населения и стран, которые ему помогают".
Итогом работы пятой донорской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", проходившей 29-30 марта в Брюсселе, стали обязательства на 5,3 млрд евро.
"Взяты обязательства на 5,3 млрд евро. Или 6,4 млрд долларов. (...) 1,7 млрд евро, или 2 млрд долларов - на 2022 год", - объявил, завершая прошлогоднюю конференцию, член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Помимо этих грантов, добавил еврокомиссар, международное финансирование будет осуществляться и в виде займов. Предусматриваются 5,9 млрд евро, или 7 млрд долларов", - объявил Ленарчич.
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