Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 517 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 517 млн 357 тыс. 805, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 251 тыс. 366 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 81 млн 863 тыс. 725 и 997 тыс. 526.

Индия - 43 млн 105 тыс. 524 тыс. 93.

Бразилия - 30 млн 564 тыс. 536 и 664 тыс. 374.

Франция - 29 млн 148 тыс. 451 и 147 тыс. 761.

Германия - 25 млн 299 тыс. 300 и 136 тыс. 538.

Великобритания - 22 млн 292 тыс. 118 и 176 860.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 805,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 62 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 84, Франции - 2 тыс. 239, Германии - 1 тыс. 625, Великобритании - 2 тыс. 571.