Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 517 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 517 млн 357 тыс. 805, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 251 тыс. 366 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 81 млн 863 тыс. 725 и 997 тыс. 526.
Индия - 43 млн 105 тыс. 524 тыс. 93.
Бразилия - 30 млн 564 тыс. 536 и 664 тыс. 374.
Франция - 29 млн 148 тыс. 451 и 147 тыс. 761.
Германия - 25 млн 299 тыс. 300 и 136 тыс. 538.
Великобритания - 22 млн 292 тыс. 118 и 176 860.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 805,2. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 62 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 84, Франции - 2 тыс. 239, Германии - 1 тыс. 625, Великобритании - 2 тыс. 571.
Глава МИД Швеции высоко оценила дружбу и сотрудничество Стокгольма и Баку
Спикер парламента Азербайджана посетит Швейцарию
Азерсу отбирает подрядчика для реконструкции системы водоснабжения в бакинских поселках
Великобритания вводит повышенные пошлины на платину и палладий из РФ
Япония будет поэтапно отказываться от российской нефти - японский премьер
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Боррель считает, что ЕС мог бы использовать замороженные российские средства для финансирования восстановления Украины
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ