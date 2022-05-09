Азерсу отбирает подрядчика для реконструкции системы водоснабжения в бакинских поселках

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчиков для реконструкции части системы водоснабжения и канализации в бакинских поселках Бильгя и Горадиль.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 10 июня 2022 года.
Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 13 июня в 16:00.
Адрес: г.Баку, пр. Московский, 67;
Контактные лица: Мурад Абышев; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 1087); murad.abishev@azersu.az, Интизам Новрузов; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 2259), e-mail: intizam.novruzov@azersu.az.
Х.Насирзаде
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