Азерсу отбирает подрядчика для реконструкции системы водоснабжения в бакинских поселках

ОАО «Азерсу» отбирает подрядчиков для реконструкции части системы водоснабжения и канализации в бакинских поселках Бильгя и Горадиль. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов. Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 10 июня 2022 года. Тендерная процедура вскрытия предложений состоится 13 июня в 16:00. Адрес: г.Баку, пр. Московский, 67; Контактные лица: Мурад Абышев; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 1087); murad.abishev@azersu.az, Интизам Новрузов; Тел: (012) 431-47-67 (внутр. 2259), e-mail: intizam.novruzov@azersu.az. Х.Насирзаде



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