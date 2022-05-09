Боррель считает, что ЕС мог бы использовать замороженные российские средства для финансирования восстановления Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что ЕС мог бы изъять российские резервы, хранящиеся на территории Европы, и направить их на восстановление Украины.
"Я бы активно выступил за это, поскольку это полностью логично", - сказал он в интервью, опубликованном в газете The Financial Times в понедельник.
"Европейская комиссия сообщила, что восстановление Украины может обойтись в сотни миллиардов евро, и в европейских столицах могли бы рассмотреть возможность изъятия российских активов, замороженных за рубежом, для того, чтобы помочь оплатить восстановление Украины (...)", - цитирует FT слова Борреля.
При этом Боррель провел аналогию с Афганистаном - США взяли под контроль миллиарды долларов активов, принадлежащих Центральному банку Афганистана для того, чтобы, возможно, использовать их частично для компенсаций жертвам терроризма, а также для оказания гуманитарной помощи стране.
"В наших карманах есть деньги, и кто-нибудь должен объяснить мне, почему с афганскими деньгами так поступать хорошо, а с российскими нет", - сказал Боррель.
"Представители ЕС рассматривали вопрос о том, возможно ли каким-либо образом направить резервы России на восстановление Украины, но Брюссель не продвинулся вперед с какими-либо политическими предложениями по этой теме", - отмечает издание.
FT напоминает, что "вскоре после начала конфликта ЕС и его союзники заморозили сотни миллиардов долларов зарубежных активов Центробанка России".
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