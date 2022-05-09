Путин обвинил страны Европы и США в нравственной деградации

Президент РФ Владимир Путин обвинил западные страны в нравственной деградации и заявил, что американским ветеранам запретили приехать на парад в Москву 9 мая.

"На Западе тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал победу", - сказал Путин, выступая на Красной площади 9 мая.

"Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий: американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая, всех, кто разгромил нацизм и милитаризм", - добавил Путин.