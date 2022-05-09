Россия призывала Запад к честному диалогу, но все напрасно, страны НАТО не стали слышать - Путин

Страны НАТО не захотели услышать призывы России к созданию новой системы безопасности, а вместо этого путем военного освоения прилегающих к РФ территорий создали для нее неприемлемую угрозу, заявил президент Владимир Путин.
"В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности. Россия призывала Запад к честному диалогу, поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга", - сказал он, выступая на параде, посвященном годовщине победы в Великой Отечественной войне.
"Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что, на самом деле, у них были совершенно другие планы, и мы это видели", - продолжил Путин.
В частности, по его словам, "в открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым, в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территории".
"Таким образом планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ", - подчеркнул он.
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