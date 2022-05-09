В РФ за сутки COVID-19 заболели более 5 тыс. человек, умерли 103 пациента - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 тыс. 30 случаев, госпитализированы за сутки более 1,2 тыс. человек, скончались 103 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"По состоянию на 9 мая в РФ выявлено 5 030 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 218 человек, и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти российских субъектах, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 103 человека, накануне штаб сообщал о 118 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 тыс. 447 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 417.
"Выздоровели за сутки 5 959 человек, или на 10,8% меньше по сравнению с 8 мая", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 232 тыс. 696 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 тыс. 049 умерших и 17 млн 609 тыс. 357 выписанных.
В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.
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