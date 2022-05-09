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ТЭК 09.05.2022 16:29

Новак: нефтедобыча в РФ в начале мая выше, чем в апреле, ситуация с переработкой стабильная

Добыча нефти в России в начале мая выше, чем в апреле, ситуация с переработкой стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в ходе парада.

Отвечая на вопрос о возможности большего снижения переработки нефти в мае по сравнению с апрелем, Новак сказал: "Если смотреть на показатели начала мая, у нас показатели лучше, чем в апреле, то есть ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что в апреле и мае показатели будут частично восстановлены и улучшены".

Согласно данным статистики, с которыми ознакомился "Интерфакс", среднесуточная добыча нефти с конденсатом в апреле упала к марту почти на 9%, в первые дни мая добыча увеличилась к апрелю примерно на 2%.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕДОБЫЧА, ПЕРЕРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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