Новак: нефтедобыча в РФ в начале мая выше, чем в апреле, ситуация с переработкой стабильная

Добыча нефти в России в начале мая выше, чем в апреле, ситуация с переработкой стабильная, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в ходе парада.

Отвечая на вопрос о возможности большего снижения переработки нефти в мае по сравнению с апрелем, Новак сказал: "Если смотреть на показатели начала мая, у нас показатели лучше, чем в апреле, то есть ситуация стабильная. Добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Мы рассчитываем, что в апреле и мае показатели будут частично восстановлены и улучшены".

Согласно данным статистики, с которыми ознакомился "Интерфакс", среднесуточная добыча нефти с конденсатом в апреле упала к марту почти на 9%, в первые дни мая добыча увеличилась к апрелю примерно на 2%.