Фронт национального сопротивления сообщает о потерях талибов в Афганистане

Выступающий против движения "Талибан" (террористическая организация) Фронт национального сопротивления (ФНС) сообщил в понедельник о потерях талибов в результате активизации боестолкновений с бойцами Фронта в нескольких провинциях Афганистана.
"Сегодня бои продолжаются в Панджшере, поскольку "Талибан" собрал многотысячные войска. В Андарабе идут бои, и на данный момент более 22 талибов были убиты, семь ранены. Два талиба были убиты сегодня в Ворсадже (Тахар) и два в Хостском уезде провинции Баглан", - сообщил глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари в соцсетях.
По его словам, талибы взяли в заложники более 100 мирных жителей в селении Джерали в уезде Абшар и селении Кала в уезде Абдулла-Хел (провинция Панджшер). "Сегодня они убили более девять мирных жителей и угрожают убить еще больше, если наступление (ФНС) продолжится", - утверждает Назари.
Между тем, согласно сообщению пресс-секретаря ФНС Сибгатулла Ахмади, последние 40 часов бойцы Фронта вели наступательные, оборонительные и контратакующие действия в населенных пунктах Пул-э-Хесар, Хайр-Дара и Дара-э-Джар в уезде Андараб (провинция Баглан).
По его словам, несмотря на использование вертолетов и артиллерии, талибы потерпели поражение. "В этом бою было убито 27 боевиков элитного подразделения талибов "Бадри", - соцсетях. По его словам, потери ФНС составили трое раненных.
Кроме того, информационное агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило, что прошлой ночью в ходе столкновений с бойцами ФНС в селении Иманд уезда Варсадж провинции Тахар убиты 12 боевиков "Талибан".
Сами талибы пока не комментировали эти сообщения.
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