ADIF и TMSF подписали меморандум о сотрудничестве

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) подписал с Турецким фондом страхования сбережений (TMSF) меморандум о сотрудничестве.
Документ подписали исполнительный директор ADIF Турал Пириев и председатель правления TMSF Фатин Рушту Каракаш.
“Меморандум о взаимопонимании способствует совместному международному сотрудничеству в области страхования вкладов между ADIF и TMSF. Используя передовой опыт TMSF основной целью является совершенствование процесса ликвидации банков, усиление развития системы страхования вкладов в нашей стране и повышение финансовой грамотности”, - отмечается в сообщении ADIF.
Х.Насирзаде
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