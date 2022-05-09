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Финансы 09.05.2022 16:15

ADIF и TMSF подписали меморандум о сотрудничестве

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) подписал с Турецким фондом страхования сбережений (TMSF) меморандум о сотрудничестве.

Документ подписали исполнительный директор ADIF Турал Пириев и председатель правления TMSF Фатин Рушту Каракаш.

“Меморандум о взаимопонимании способствует совместному международному сотрудничеству в области страхования вкладов между ADIF и TMSF. Используя передовой опыт TMSF основной целью является совершенствование процесса ликвидации банков, усиление развития системы страхования вкладов в нашей стране и повышение финансовой грамотности”, - отмечается в сообщении ADIF.

Х.Насирзаде


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Тэги: ADIF, ТУРЦИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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