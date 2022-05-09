ADIF и TMSF подписали меморандум о сотрудничестве

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADIF) подписал с Турецким фондом страхования сбережений (TMSF) меморандум о сотрудничестве. Документ подписали исполнительный директор ADIF Турал Пириев и председатель правления TMSF Фатин Рушту Каракаш. “Меморандум о взаимопонимании способствует совместному международному сотрудничеству в области страхования вкладов между ADIF и TMSF. Используя передовой опыт TMSF основной целью является совершенствование процесса ликвидации банков, усиление развития системы страхования вкладов в нашей стране и повышение финансовой грамотности”, - отмечается в сообщении ADIF. Х.Насирзаде



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».