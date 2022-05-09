В Азербайджане 11-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792,632 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 12 случаях заражения.
Одиннадцатый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 709 человек.
От COVID-19 вылечились 782,864 тыс. (+2 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 59 человек.
За сутки медики провели 1 752 теста на коронавирус против 2 493 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 836,568 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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