В Азербайджане 11-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792,632 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 12 случаях заражения.

Одиннадцатый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 709 человек.

От COVID-19 вылечились 782,864 тыс. (+2 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 59 человек.

За сутки медики провели 1 752 теста на коронавирус против 2 493 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 836,568 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде