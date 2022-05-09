ЕК рассчитывает к июню получить от Украины ответы на список вопросов относительно членства этой страны в ЕС - фон дер Ляйен

Европейская комиссия (ЕК) к июню ожидает получить от Украины ответы на вопросы, содержащиеся в опроснике относительно перспектив членства страны в ЕС, сообщила в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Рассчитываем получить ответы на список вопросов относительно членства (Украины) в ЕС. Европейская комиссия намерена огласить мнение в июне", - написала она в соцсетях.

Опросник по теме возможного вступления в ЕС фон дер Ляйен передала президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале апреля.

"Здесь мы имеем пересекающиеся дороги, ваша дорога к ЕС начинается, это уже близкий путь. Я передам вам сейчас эту папку, этот опросник, здесь вопросы, надо дать на них ответ. Это формальные рекомендации", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции после переговоров с Зеленским в Киеве 8 апреля.

Для вступления в Евросоюз Украине предстоит преодолеть ряд этапов. Сначала Еврокомиссия должна предоставить странам-членам ЕС рекомендацию по этой кандидатуре. Затем лидеры стран ЕС должны решить, предоставлять ли стране статус кандидата, а потом - принимать ли в ЕС. При этом кандидат должен соответствовать ряду фиксированных критериев. Между Брюсселем и страной-кандидатом проходят переговоры по каждому из пунктов. Этот процесс может значительно затягиваться.