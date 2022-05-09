Польская дочерняя компания "НОВАТЭКа" - Novatek Green Energy c 25 апреля 2022 года объявила форс-мажор по своим обязательствам перед клиентами, говорится в обращении главы компании Дариуша Братоня (Dariusz Braton), размещенного на ее сайте.

"НОВАТЭК" по приказу МВД Польши от 25 апреля 2022 года был внесен в санкционный список страны.

Меры в отношении "НОВАТЭКа" предусматривают заморозку экономических ресурсов, активов, а в отношении его краковской "дочки" - еще и исключение из процедур госзакупок.

"Под "замораживанием экономических ресурсов" (понимаются все виды материальных и нематериальных активов, движимых и недвижимых, которые не являются финансовыми ресурсами, но могут быть использованы для получения денежных средств, товаров или услуг) следует понимать "предотвращение использования экономических ресурсов для получения денежных средств, товаров или услуг любыми способами, включая, помимо прочего, их продажу, аренду или залог", - разъясняет Novatek Green Energy.

"В связи с вышеуказанным форс-мажорным обстоятельством исполнение всех договорных обязательств, связывающих "НОВАТЭК" с вами, невозможно и приостанавливается до дальнейшего уведомления. Замораживание экономических ресурсов приводит, среди прочего, к тому, что оборудование для передачи/распределения или резервуарные установки были заморожены, и любые дальнейшие решения по этому вопросу теперь принадлежат государственным органам", - отметил глава компании.

"На наш взгляд, включение "НОВАТЭКа" в указанный список является совершенно необоснованным и неоправданным. В то же время, я хотел бы сообщить вам, что мы принимаем все необходимые меры для исключения "НОВАТЭКа" из списка лиц и организаций, указанных в ст. 2 пункт 1 приказа (МВД - ИФ) и восстановление полной оперативной деятельности", - говорится в заявлении.

Ранее после введения указа несколько районов Польши остались без газа, который поставлял "НОВАТЭК". Премьер-министр страны обязал "НОВАТЭК" предоставить свою газовую инфраструктуру для государственных компаний. Таким образом, речь идет о планах ее национализации.

Novatek Green Energy сообщила, что предприняла все необходимые шаги, чтобы государственные польские компании PGNiG и PSG могли быстро и эффективно восстановить газоснабжение жителей 10 коммун.

Компания также подчеркнула вопросы безопасности хранения сжиженного углеводородного газа (СУГ), который она реализует, подчеркивая, что необходимо не допустить длительной стоянки цистерн с СУГами, чтобы не произошло самопроизвольного выброса в случае повышения температуры, в то время как компания не могла предпринять никаких действий в отношении цистерн.

"Значительная и вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и предотвращением дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным нефтяным газом, законно въехавших в Польшу", - говорилось в заявлении.

В российской пресс-службе "НОВАТЭКа" "Интерфаксу" заявили, что компания намерена защищать свои интересы и собственность в Польше.

Novatek Green Energy продает на европейском рынке сжиженный углеводородный газ (СУГ) и регазифицированный СПГ, который образуется при перевалке СПГ (отпарной газ), а также при регазификации покупного СПГ на собственных станциях в Польше и Германии.

В 2021 году Novatek Green Energy реализовала весь экспортный объем СУГ "НОВАТЭКа" - 567 тыс. т. В 2021 году - ввела в эксплуатацию 10 криоАЗС (8 в Германии, 2 в Польше) и 27 регазификационных установок в Польше. Общее количество действующих объектов на европейском рынке на конец 2021 года составило 16 СПГ-заправок (12 в Германии, 4 в Польше) и 48 регазификационных установок (1 в Германии, 47 в Польше). В ноябре 2021 года была совершена первая поставка биоСПГ на криоАЗС в Ростоке (Германия).