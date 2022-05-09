Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, призванный упростить оказание военной помощи Киеву, сообщили в Белом доме.

В описании к документу на сайте Конгресса говорится, что этот закон даст право администрации США в течение 2023 финансового года предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы.

Ранее законопроект приняли в Сенате и в Палате представителей США.