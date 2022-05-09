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Дальнее зарубежье 09.05.2022 23:28

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, призванный упростить оказание военной помощи Киеву, сообщили в Белом доме.

В описании к документу на сайте Конгресса говорится, что этот закон даст право администрации США в течение 2023 финансового года предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы.

Ранее законопроект приняли в Сенате и в Палате представителей США.

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Тэги: БАЙДЕН, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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