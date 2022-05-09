Макрон предложил создать новое европейское политическое сообщество

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предлагает создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например, Украину.

"Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий Украине присоединиться к ЕС, займет несколько лет, в действительности, возможно, несколько десятилетий", - сказал Макрон.

"Европейский союз, учитывая его уровень интеграции и стремлений, не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента... Мы должны, столкнувшись с этим новым геополитическим контекстом, найти способ думать о нашей Европе, нашем единстве, стабильности, не ослабляя близость, построенную внутри ЕС", - отметил он.

Макрон добавил, что в этих условиях предлагает "создать то, что я назвал бы европейское политическое сообщество".

По его словам, такая организация "позволила бы европейским демократическим странам, придерживающимся наших основных ценностей, найти новое пространство для политического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и передвижения людей".