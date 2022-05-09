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Дальнее зарубежье 09.05.2022 23:55

Выделенных на помощь Украине средств хватит до конца мая - Пентагон

Уже выделенных Вашингтоном средств на военную помощь Украине должно хватить почти до конца месяца, но нужно, чтобы Конгресс США одобрил новый запрос, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем призывать Конгресс одобрить дополнительный запрос президента как можно скорее, чтобы мы смогли продолжать предоставлять помощь Украине непрерывно", - сказал Кирби на брифинге в понедельник.

"Я думаю, что того, что у нас осталось, будет достаточно для большей части этого месяца", - отметил он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден попросил Конгресс в возможно кратчайшие сроки одобрить его запрос на выделение $33 млрд для дальнейшей помощи Украине в оборонной и гуманитарной сферах, а также для усиления обороны стран Европы.

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Тэги: ПЕНТАГОН, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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