Выделенных на помощь Украине средств хватит до конца мая - Пентагон

Уже выделенных Вашингтоном средств на военную помощь Украине должно хватить почти до конца месяца, но нужно, чтобы Конгресс США одобрил новый запрос, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем призывать Конгресс одобрить дополнительный запрос президента как можно скорее, чтобы мы смогли продолжать предоставлять помощь Украине непрерывно", - сказал Кирби на брифинге в понедельник.

"Я думаю, что того, что у нас осталось, будет достаточно для большей части этого месяца", - отметил он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден попросил Конгресс в возможно кратчайшие сроки одобрить его запрос на выделение $33 млрд для дальнейшей помощи Украине в оборонной и гуманитарной сферах, а также для усиления обороны стран Европы.