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Регион 10.05.2022 00:55

Зеленский ждет позитивное решение по статусу Украины как кандидата в члены ЕС в июне

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на позитивное решение Европейского совета относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза уже в июне текущего года.

"Сегодня мы сделали еще один шаг. Очень важный и не просто формальный на нашем пути в ЕС. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнять каждая страна, которая стремится стать частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы, но мы сделали это за считанные недели", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на вторник.

"Рассчитываю в июне получить позитивный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата по членству в ЕС", - добавил глава государства.

Как сообщалось, 9 мая Украина передала Европейскому Союзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

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Тэги: УКРАИНА, ЕС, КАНДИДАТ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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