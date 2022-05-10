Зеленский ждет позитивное решение по статусу Украины как кандидата в члены ЕС в июне

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на позитивное решение Европейского совета относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза уже в июне текущего года.

"Сегодня мы сделали еще один шаг. Очень важный и не просто формальный на нашем пути в ЕС. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнять каждая страна, которая стремится стать частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы, но мы сделали это за считанные недели", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на вторник.

"Рассчитываю в июне получить позитивный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата по членству в ЕС", - добавил глава государства.

Как сообщалось, 9 мая Украина передала Европейскому Союзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС.