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ТЭК 10.05.2022 01:58

Постпреды ЕС добились некоторого прогресса в переговорах по вопросу о санкциях против нефти РФ

Постпреды стран ЕС смогли продвинуться в вопросе согласования санкций в отношении российской нефти, однако работу не завершили, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на венгерскую сторону.

По данным агентства, постпреды смогли добиться "некоторого прогресса" в этой сфере.

При этом, согласно сообщению Bloomberg, "представитель Венгрии заявляет, что нужны еще переговоры, чтобы одобрить санкции против нефти".

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Тэги: ЕС, ПОСТПРЕДЫ, РОССИЯ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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