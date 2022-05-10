Постпреды ЕС добились некоторого прогресса в переговорах по вопросу о санкциях против нефти РФ

Постпреды стран ЕС смогли продвинуться в вопросе согласования санкций в отношении российской нефти, однако работу не завершили, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на венгерскую сторону.
По данным агентства, постпреды смогли добиться "некоторого прогресса" в этой сфере.
При этом, согласно сообщению Bloomberg, "представитель Венгрии заявляет, что нужны еще переговоры, чтобы одобрить санкции против нефти".
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