Постпреды ЕС добились некоторого прогресса в переговорах по вопросу о санкциях против нефти РФ

Постпреды стран ЕС смогли продвинуться в вопросе согласования санкций в отношении российской нефти, однако работу не завершили, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на венгерскую сторону.

По данным агентства, постпреды смогли добиться "некоторого прогресса" в этой сфере.

При этом, согласно сообщению Bloomberg, "представитель Венгрии заявляет, что нужны еще переговоры, чтобы одобрить санкции против нефти".