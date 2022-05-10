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Дальнее зарубежье 10.05.2022 09:07

Министры обороны Украины и США обсудили потребности Киева в вооружениях

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели разговор, в ходе которого обсудили военные потребности Украины.

"Ранее сегодня утром я говорил со своим коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить меняющиеся военные потребности Украины. Я был уверен, что еще раз заявлю о нашей неизменной поддержке предоставления Украине возможностей, необходимых ей", - написал Остин в соцсети в ночь на вторник.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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