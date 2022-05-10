Министры обороны Украины и США обсудили потребности Киева в вооружениях

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников провели разговор, в ходе которого обсудили военные потребности Украины.

"Ранее сегодня утром я говорил со своим коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить меняющиеся военные потребности Украины. Я был уверен, что еще раз заявлю о нашей неизменной поддержке предоставления Украине возможностей, необходимых ей", - написал Остин в соцсети в ночь на вторник.