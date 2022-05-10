Конгресс США может в ближайшее время проголосовать за расширение помощи Украине до $40 млрд

Палата представителей американского Конгресса может во вторник проголосовать за выделение Украине $39,8 млрд дополнительной помощи, сообщают СМИ со ссылками на информированные источники.

В сообщениях отмечается, что законодатели-демократы уже согласились с этим предложением, которое превышает ранее запрошенные на эти цели президентом Джо Байденом $33 млрд. По словам источников, новое предложение включает дополнительные $3,4 млрд на военную помощь и $3,4 млрд - на гуманитарную.

Лидеры Сената, по информации источников, заявили, что они также готовы действовать быстро, чтобы законопроект был подписан президентом как можно скорее.

Предложение о дополнительном финансировании на борьбу с COVID-19, которое некоторые демократы хотели объединить с чрезвычайным финансированием Украины, теперь будет рассматриваться отдельно.

Накануне Байден выступил с заявлением, в котором призвал законодателей принять законопроект и представить ему на подпись в ближайшие несколько дней.

"Мы не можем позволить, чтобы наши поставки помощи прекратились, пока мы ждем дальнейших действий Конгресса", - сказал он.

Уже выделенных Вашингтоном средств на военную помощь Украине должно хватить почти до конца месяца, но нужно, чтобы Конгресс США одобрил новый запрос, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем призывать Конгресс одобрить дополнительный запрос президента как можно скорее, чтобы мы смогли продолжать предоставлять помощь Украине непрерывно", - сказал Кирби на брифинге в понедельник.

"Я думаю, что того, что у нас осталось, будет достаточно для большей части этого месяца", - отметил он.

Как сообщалось, Байден в понедельник уже подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, призванный упростить оказание военной помощи Киеву. В пояснении к документу на сайте Конгресса говорится, что этот закон даст право администрации США в течение 2023 финансового года предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы.