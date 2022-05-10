Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 10 мая ЦБА установил на уровне 1,7982 манат/1EUR (6 мая - 1,7904 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 мая установил на уровне 0,0244 манат/1RUB (6 мая - 0,0261 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции в направлении Кельбаджарского района - Минобороны Азербайджана
Алиев отмечает расширение перспектив двустороннего сотрудничества с Саудовской Аравией
Глава МИД Швеции высоко оценила дружбу и сотрудничество Стокгольма и Баку
Ильхам Алиев посетил могилу Гейдара Алиева
Китай запустил грузовик "Тяньчжоу-4" к национальной орбитальной станции
На Шри-Ланке после столкновений сторонников и противников властей ввели комендантский час
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Госсекретарь США и глава Пентагона обратились к Конгрессу с просьбой ускорить принятие законопроекта о помощи Украине
Министры обороны Украины и США обсудили потребности Киева в вооружениях
США пока не видят нарушений со стороны КНР американских санкций против РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ