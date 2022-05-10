Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 10 мая ЦБА установил на уровне 1,7982 манат/1EUR (6 мая - 1,7904 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 мая установил на уровне 0,0244 манат/1RUB (6 мая - 0,0261 манат/1RUB). Б.Рустамбеков

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