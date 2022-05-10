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Макроэкономика 10.05.2022 10:27

Рост ВВП Азербайджана в 2022г составит 4,5% - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рост ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозирует на уровне 4,5%, отмечается в майском обзоре региональной экономики (Regional Economic Prospects Update).

В марте 2022 года банк прогнозировал рост ВВП Азербайджана в текущем году на уровне 5%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ЕБРР сохранил оценку роста ВВП Азербайджана на 2023 год на уровне 2,5%.

«Восстановление экономики в Азербайджане в 2021 году было связано с ненефтяным сектором, рост которого составил 7,2%. Драйверами экономического роста в ненефтяном секторе являлись услуги и промпроизводство. В целом, рост ВВП страны в минувшем году составил 5,6% и превысил ожидания», - отмечается в обзоре.

По оценкам ЕБРР, рост ВВП Азербайджана в первом квартале ускорился до 6,8%.

Банк отмечает, что рост цен на продовольствие ускорил инфляцию в стране до 12,2% на конец марта 2022 года.

«Рост цен на энергоносители поддержит экономический рост в Азербайджане, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это также скажется на росте экспортных доходов страны, хотя экспорт в РФ и Украину может сократиться. Таким образом, рост ВВП ожидается в 2022 году на уровне 4,5%, в следующем году – 2,5%. В среднесрочной перспективе сохраняется серьезный риск того, что сочетание повышенной инфляции с фиксированным обменным курсом может привести к потере конкурентоспособность ненефтяного сектора, поэтому важно поддерживать диверсификацию экономики», - считают в банке.

ЕБРР подчеркивает, что Азербайджан – единственная страна в регионе Восточная Европа и Кавказ, которая выиграет в краткосрочной перспективе от текущей ситуации в энергетическом секторе, так как является крупным экспортером нефти и одним из потенциальных альтернатив поставкам российского газа в Европу.

Банк также отмечает, что власти Азербайджана предоставили субсидированные кредиты крупным импортерам зерна с целью не допустить роста цен на мучную продукцию.

Согласно прогнозам ЕБРР, рост ВВП Армении в 2022-2023гг составит 1,5% и 4% соответственно, ВВП Грузии в этот период вырастет на 3% и 5%.

Правительство Азербайджана на 2022 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3,9%.

Рост ВВП Азербайджана в 2021 году составил 5,6%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЕБРР, ВВП, ПРОГНОЗ


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