Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7982 RUR   0.0244 GBR   2.1026 TRY   0.1125

Цена на нефть

05.05 $/bbl +/- WTI 108.26 +0.45 Brent 110.90 +0.76

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 10.05.2022 11:20

Вопрос возвращения азербайджанских анклавов будет обсуждаться в рамках делимитации границы с Арменией – Халафов

Вопросы возвращения Азербайджану анклавов (7 сел Газахского района и села Кярки в Нахчыванской Автономной республике) и другие вопросы должны быть решены в контексте делимитации границы с Арменией, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

«Эти земли являются территорией Азербайджана. Возвращение данных территорий под азербайджанский контроль требует процесса делимитации (границы с Арменией- ИФ), поэтому вопрос будет рассматриваться в его рамках. Данные вопросы будут обсуждены и решены», - сказал Халафов журналистам во вторник.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ХАЛАФОВ, АНКЛАВЫ, АРМЕНИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az