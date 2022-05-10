Вопрос возвращения азербайджанских анклавов будет обсуждаться в рамках делимитации границы с Арменией – Халафов

Вопросы возвращения Азербайджану анклавов (7 сел Газахского района и села Кярки в Нахчыванской Автономной республике) и другие вопросы должны быть решены в контексте делимитации границы с Арменией, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.
«Эти земли являются территорией Азербайджана. Возвращение данных территорий под азербайджанский контроль требует процесса делимитации (границы с Арменией- ИФ), поэтому вопрос будет рассматриваться в его рамках. Данные вопросы будут обсуждены и решены», - сказал Халафов журналистам во вторник.
Э.Шафиев
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