Вопрос возвращения азербайджанских анклавов будет обсуждаться в рамках делимитации границы с Арменией – Халафов

Вопросы возвращения Азербайджану анклавов (7 сел Газахского района и села Кярки в Нахчыванской Автономной республике) и другие вопросы должны быть решены в контексте делимитации границы с Арменией, заявил замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов.

«Эти земли являются территорией Азербайджана. Возвращение данных территорий под азербайджанский контроль требует процесса делимитации (границы с Арменией- ИФ), поэтому вопрос будет рассматриваться в его рамках. Данные вопросы будут обсуждены и решены», - сказал Халафов журналистам во вторник.

Э.Шафиев