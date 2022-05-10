Встреча рабгруппы высокого уровня по вопросам Каспия пройдет в Тегеране в мае – МИД Азербайджана

Очередная встреча рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет в Тегеране, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Очередное заседание Рабочей группы высокого уровня по Каспийскому морю состоится в мае в Тегеране», - сказал Халафов журналистам во вторник.

Конвенция о правовом статусе Каспия была подписана 12 августа 2018 года на саммите прикаспийских государств (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) в Актау.

Согласно Конвенции, дно и недра Каспийского моря будут разграничены по секторальному принципу. Определено, что разграничение дна и недр Каспия осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств на основе норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и другую хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.

Первая встреча рабочей группы по реализации каспийской конвенции прошла в Баку 19-20 февраля 2019 года, вторая – в Нурсултане – 16-17 апреля 2019 года, третья – в Москве – 8-9 февраля 2021 года (стороны продолжили обсуждение проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий в Каспийском море, согласовали ряд его положений).

Э.Шафиев