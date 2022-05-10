В Париже не исключают, что шестой пакет европейских санкций против России будет принят на этой неделе

Шестой пакет европейских санкций в отношении России должен быть принят в самое ближайшее время, возможно, на этой неделе, заявил во вторник в эфире телеканала LCI госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Для этого, подчеркнул госсекретарь, "логично, чтобы были твердость, единство и европейская солидарность". По его словам, обстановка на Украине требует от Запада "усилить давление и санкции против России".

При этом он признал, что "вопрос нефти объективно более сложный".

"Некоторые страны, как Венгрия, очень зависимы, еще больше, чем другие европейские страны, от этого вида энергии. Следовательно, идет поиск решений, и сегодня несколько европейских лидеров, среди которых (президент Франции) Эмманюэль Макрон и (председатель Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен, будут разговаривать с (премьер-министром Венгрии) Виктором Орбаном, чтобы найти решения", - сообщил высокопоставленный французский чиновник.