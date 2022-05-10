Азербайджан упрощает процедуру получения виз иностранцами для гонки Формулы-1

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в страну в связи с организацией и проведением гонки «Гран-при Азербайджана» Формулы-1, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению с 10 мая по 15 июня 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить визу в Азербайджан при предоставлении следующих документов: аккредитационная карта, подтверждающая аккредитацию, полученная в соответствии с соответствующими правилами Formula One Management Limited международных организаторов гонок Формулы-1 и Международной автомобильной федерации; Аккредитационная карта, билет или же документ, подтверждающий наличие билета на гран-при Формулы-1.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено информировать «Formula One Management Limited», Международную автомобильную федерацию и соответствующие иностранные органы об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с гонкой, а также обеспечить размещение на информационных ресурсах посольств и консульств Азербайджана за рубежом.
Государственной миграционной службе Азербайджана поручается проинформировать авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.
Текст распоряжения опубликован в понедельник на официальном сайте главы государства.
Гонки Формула-1 проводятся в Баку с 2016 года. С 2017 года гонка официально называется Гран-при Азербайджана. Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса COVID-19. Гран-при Азербайджана в 2021 году прошло в Баку без участия зрителей.
Гран-при Азербайджана в 2022 году пройдет 10-12 июня.
Б.Рустамбеков
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