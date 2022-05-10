Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели около $41 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $40,6 млн.
На аукционе 5 мая ЦБА продал банкам инвалюты на $30,8 млн.
«Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $40,6 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В январе-апреле 2022 года ГНФАР на валютных аукционах продал $21 млрд 173,1 млн (рост на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - ИФ).
В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
Х.Насирзаде
Баку и Ереван согласовали состав комиссии по делимитации границы - Байрамов
Эрдоган анонсировал визит президента Азербайджана в Турцию 14 мая
Встреча рабгруппы высокого уровня по вопросам Каспия пройдет в Тегеране в мае – МИД Азербайджана
Азербайджан упрощает процедуру получения виз иностранцами для гонки Формулы-1
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 518 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Президент Южной Кореи пообещал Пхеньяну помощь в укреплении экономики в обмен на денуклеаризацию КНДР
В Париже не исключают, что шестой пакет европейских санкций против России будет принят на этой неделе
Конгресс США может в ближайшее время проголосовать за расширение помощи Украине до $40 млрд
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ