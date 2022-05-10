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Внешняя политика 10.05.2022 12:15

Баку и Ереван согласовали состав комиссии по делимитации границы - Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Ереван согласовали состав совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

«Первое заседание комиссии (по делимитации азербайджано-армянской границы – ИФ) планировалось провести до конца апреля. После этого я провел два телефонных разговора с министром иностранных дел Армении. В ходе переговоров по телефону мы внесли свои предложения по составу комиссии», - сказал Байрамов журналистам во вторник.

Глава МИД подчеркнул, что азербайджанская сторона предложила Еревану организовать комиссию на более высоком уровне. «Учитывая ряд особенностей и отличий процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с другими соседними странами, наше предложение заключалось в том, чтобы комиссия была организована в другом формате, она должна возглавляться на более высоком уровне. Предложение азербайджанской стороны заключалось в том, что лицо, возглавляющее комиссию с азербайджанской стороны, должно быть на уровне вице-премьера», - сказал он.

По словам Байрамова, Баку и Ереван достигли договоренности о составе комиссии. «Армянская сторона приняла наше предложение. Стороны достигли договоренности о составе комиссии. Однако, как мы уже отмечали, первое заседание еще не состоялось. Мы готовы к заседанию", - добавил глава МИД.

Э.Шафиев

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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