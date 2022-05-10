Глава МИД ФРГ совершает визит на Украину

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во вторник прибыла с визитом на Украину, сообщили западные СМИ. В ходе поездки первую остановку Бербок сделала в городе Буча вблизи Киева. СМИ отмечают, что Бербок стала самым высокопоставленным представителем правительства ФРГ, совершающим визит на Украину с момента начала спецоперации РФ 24 февраля.

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