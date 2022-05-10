Лукашенко об оснащении армии: в Беларуси извлекли уроки из военной операции России в Украине

Беларусь извлекла уроки из военной операции России в Украине в части оснащения своей армии, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по государственному оборонному заказу во вторник в Минске.
"Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", - сказал Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба.
Он отметил, что недавно соответствующий вопрос уже обсуждался в министерстве обороны Беларуси в центре стратегического управления.
По словам Лукашенко, он поручил главе Минобороны извлечь уроки из событий на Украине с точки зрения оснащения и развития белорусской армии.
"Я от него требовал постоянно: "Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!" Как мне было доложено, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: "А с позиции сегодняшнего дня подходы изменились?" - Да, изменились. Иначе и быть не могло. Поэтому вот под этим углом мы должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год", - заявил президент.
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