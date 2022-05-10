Глава разведки Австралии заявил, что странам региона грозит вмешательство в их внутренние дела

Страны-соседи Австралии подвергаются риску вмешательства в их внутреннюю политику, а их руководителями могут манипулировать, заявил во вторник глава Австралийской секретной разведывательной службы (ASIS) Пол Саймон.
"Я вижу, до какой степени демократические системы в нашем регионе могут подвергаться манипуляциям, и как политические лидеры... могут получать предписания, находится под контролем, как их можно использовать за счет щедрых даров, предлагаемых им", - приводят западные СМИ слова главы разведки во время выступления в Сиднее в аналитическом центре Институт Лоуи.
В то же время Саймон не стал называть конкретные страны, которые могли подпасть под такое влияние.
Однако он упомянул значение соглашения в сфере безопасности, недавно заключенное между Соломоновыми островами и КНР, и отметил его серьезное значение для политики Австралии.
По данным СМИ, среди аудитории, к которой обращался глава ASIS, присутствовал глава британской внешней разведки MI6 Ричард Мур.
Кроме того, Саймон выступил с утверждением, что в Китае в сфере политики наблюдается "принудительная монокультура", вызывающая, по его мнению, все большее несогласие внутри КНР.
СМИ отмечали, что детали соглашения Китая с Соломоновыми островами не разглашаются, но премьер Соломоновых островов Манассе Согаваре отвергал возможность появления военной базы на островах. Он отмечал, что речь идет лишь о защите китайских коммерческих проектов. Согаваре также критиковал заявления Канберры по поводу того, что Соломоновы острова относятся к "заднему двору" Австралии.
Критики премьера Австралии назвали соглашение КНР и Соломоновых островов крупнейшим провалом австралийской дипломатии со времен Второй мировой войны. Между тем, в мае Австралии предстоят парламентские выборы.
Ранее глава австралийского Минобороны Питер Даттон заявлял, что Австралии нельзя позволить Китаю создать военные базы на Соломоновых островах.
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