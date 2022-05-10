Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов по мирному договору

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов для нормализации отношений и подписания мирного договора.

«Азербайджанская сторона еще в феврале представила Армении основные принципы мирного договора. Армянская сторона заявила, что в этих базовых принципах нет ничего неприемлемого для них. Затем появились сообщения о том, что Армения на предложенные Азербайджаном пять базовых принципов представила шесть своих. Глядя на этот документ (армянской стороны – ИФ), нельзя сказать, что это является предложением. Когда был представлен этот документ, армянская сторона назвала это реакцией на предложения Азербайджана», - сказал Байрамов журналистам во вторник.

Министр перечислил некоторые из пунктов предложений армянской стороны. «Эти пункты касаются, например, признания взаимной территориальной целостности, важности реализации трехсторонних договоренностей (лидеров Азербайджана, Армении и РФ – ИФ), механизма передачи Азербайджаном предложений по мирному договору, механизму проведения переговоров. Это 4 из 6 пунктов. (…) Насколько правильно это считать предложениями? Армянская сторона сама же назвала это реакцией на предложения Азербайджана», - подчеркнул Байрамов.

Р.Ахмедов