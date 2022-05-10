Граждане Азербайджана находятся на борту горящего сухогруза в Азовском море

Пожар возник на иностранном сухогрузе в акватории порта Темрюк на Азовском море, сообщил "Интерфаксу" источник в службах порта.

"На сухогрузе "Aqua" на рейде порта Темрюк горит капитанский мостик, информации о пострадавших пока нет", - сказал источник.

На борту 13 граждан Индии, Азербайджана и Турции. Россиян на борту, по предварительным данным, нет.

На борту сухогруза коммерческий груз, по предварительным данным, зерновые культуры. Сухогруз следовал под флагом Вануату.