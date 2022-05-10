Граждане Азербайджана находятся на борту горящего сухогруза в Азовском море

Пожар возник на иностранном сухогрузе в акватории порта Темрюк на Азовском море, сообщил "Интерфаксу" источник в службах порта.
"На сухогрузе "Aqua" на рейде порта Темрюк горит капитанский мостик, информации о пострадавших пока нет", - сказал источник.
На борту 13 граждан Индии, Азербайджана и Турции. Россиян на борту, по предварительным данным, нет.
На борту сухогруза коммерческий груз, по предварительным данным, зерновые культуры. Сухогруз следовал под флагом Вануату.
Байрамов прокомментировал предложенные Арменией Азербайджану шесть пунктов по мирному договору
Алиев заложил фундаменты лицея и больницы в Физули
Баку и Анкара обсуждают открытие генконсульства Турции в Шуше – посол в Азербайджане
Активы страхового рынка Азербайджана в 2021г сократились на 0,3%, капитализация – выросла на 4%
«Азимут» с 1 июня начнет летать из Астрахани в Баку - губернатор
Около 200 азербайджанских компаний примут участие в выставке «Partners and Business» в Баку
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Еврокомиссия в июне предоставит выводы о перспективе членства Украины в ЕС
Грузия передала Евросоюзу вторую часть опросника для вступления в ЕС
В Беларуси армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
В Yelo Bank состоялся проект «Women’s Sharing Circle»
«Nar» и Союз волонтёрских организаций Азербайджана подписали меморандум
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ