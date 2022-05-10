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Происшествия 10.05.2022 14:59

Граждане Азербайджана находятся на борту горящего сухогруза в Азовском море

Пожар возник на иностранном сухогрузе в акватории порта Темрюк на Азовском море, сообщил "Интерфаксу" источник в службах порта.

"На сухогрузе "Aqua" на рейде порта Темрюк горит капитанский мостик, информации о пострадавших пока нет", - сказал источник.

На борту 13 граждан Индии, Азербайджана и Турции. Россиян на борту, по предварительным данным, нет.

На борту сухогруза коммерческий груз, по предварительным данным, зерновые культуры. Сухогруз следовал под флагом Вануату.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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