Россия поможет Беларуси в сфере ракетного производства, в том числе образца Искандер

Россия окажет помощь Беларуси в сфере ракетного производства, в том числе образца оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер", заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по государственному оборонному заказу во вторник в Минске.
"Как идет разработка перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного? Я премьер-министру ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с Президентом России. Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер", примерно. И полная была поддержка", - заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.
"При мне Президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер", - отметил президент Белоруссии.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.
Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.
CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). До этого США обвиняли Россию в нарушении договора. У Вашингтона были претензии к дальности российской крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера" не нарушала ДРСМД.
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