Новый резидент СХПП вложит 7 млн манатов в создание предприятия по производству упаковочной продукции из мягких полимеров

ООО «AK Pack» стало резидентом Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Компания создаст на территории СХПП производство упаковочной продукции из мягких полимеров.

Инвестиции в проект составят 7 млн манатов. Планируется открытие 35 новых рабочих мест.

Производимая продукция, используемая в пищевой промышленности, будет поставляться как на местный рынок, так и на экспорт.

ООО «AK Pack» стало 29 резидентом СХПП.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Суммарные инвестиции резидентов проектов оцениваются в 6,7 млрд манатов, из которых уже вложено 6,3 млрд манатов.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Б.Рустамбеков