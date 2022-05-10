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Бизнес и законодательство 10.05.2022 15:11

Новый резидент СХПП вложит 7 млн манатов в создание предприятия по производству упаковочной продукции из мягких полимеров

ООО «AK Pack» стало резидентом Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

Компания создаст на территории СХПП производство упаковочной продукции из мягких полимеров.

Инвестиции в проект составят 7 млн манатов. Планируется открытие 35 новых рабочих мест.

Производимая продукция, используемая в пищевой промышленности, будет поставляться как на местный рынок, так и на экспорт.

ООО «AK Pack» стало 29 резидентом СХПП.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Суммарные инвестиции резидентов проектов оцениваются в 6,7 млрд манатов, из которых уже вложено 6,3 млрд манатов.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СХПП, ПРЕДПРИЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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