Новый резидент СХПП вложит 7 млн манатов в создание предприятия по производству упаковочной продукции из мягких полимеров

ООО «AK Pack» стало резидентом Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
Компания создаст на территории СХПП производство упаковочной продукции из мягких полимеров.
Инвестиции в проект составят 7 млн манатов. Планируется открытие 35 новых рабочих мест.
Производимая продукция, используемая в пищевой промышленности, будет поставляться как на местный рынок, так и на экспорт.
ООО «AK Pack» стало 29 резидентом СХПП.
СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере. Суммарные инвестиции резидентов проектов оцениваются в 6,7 млрд манатов, из которых уже вложено 6,3 млрд манатов.
На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.
Б.Рустамбеков
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