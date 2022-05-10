СШ обещали усилить борьбу с нелегальным выловом рыбы в Тихом океане

США усилят борьбу с незаконным рыболовством в водах Тихого океана, заявил координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл.

"Одна из самых больших настоящих угроз в Тихом океане - это незаконный рыбный промысел", - цитирует его слова издание South China Morning Post (SCMP).

Он отметил, что в ближайшие две недели США представят целый ряд инициатив. Речь идет о слежении за рыболовецкими судами, поскольку некоторые из них незаконным образом отключают свои транспондеры. Ряд стран региона усиливает патрулирование вод и тренировку личного состава.

В свою очередь, SCMP напоминает, что некоторые страны Индо-Тихоокеанского региона обвиняют китайские суда в нарушении границ их исключительных экономических зон, причинении экономических убытков и вреде экологии. В ответ власти Китая заявляют, что рыболовный промысел в исключительных экономических зонах ведется в соответствии с двусторонними договорами КНР с прочими странами, и что Пекин сотрудничает на международном уровне для борьбы с нелегальным выловом рыбы.

Кроме того, Кэмпбелл заявил, что Вашингтону нужно наращивать помощь Соломоновым островам, недавно заключившим соглашение в сфере безопасности с Китаем. Кэмпбелл напомнил, что в апреле возглавлял американскую делегацию, посетившую эти острова для переговоров с их властями, и что США планируют отправить следующую делегацию на Соломоновы острова в сентябре.

Он отметил, что на данный момент в Тихом океане наблюдается недостаток сотрудничества. По его словам, необходимо наращивание координации, причем не только между США, Австралией и Новой Зеландией, но и с участием Японии, Южной Кореи и ЕС. Он заявил, что США и ЕС нужно работать с Индией с целью "повернуть траекторию ее развития в сторону Запада".

SCMP поясняет, что заявления Кэмпбелла прозвучали в преддверии визита 20-24 мая президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию. При этом в Токио ожидается встреча "Четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD) в составе США, Австралии, Индии и Японии, которые усилили сотрудничество на фоне усиления Китая.