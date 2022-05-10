В Беларуси армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы

В Вооруженные силы Белоруссии начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы "Ураган", "БелГрад" и "Оса", сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус после совещания у президента во вторник в Минске.
"Мы на сегодняшний момент завершили работы по модернизации в полном объеме и постановке на вооружение РСЗО "Ураган", РСЗО "Белград", а также ЗРК "ОСА". Данные три средства поражения в полном объеме прошли все испытания в Вооруженных силах Республики Беларусь и в рамках гособоронзаказа и государственной программы вооружения постепенно будут поставляться в Вооруженные силы Республики Беларусь", - отметил глава ГВПК. Фрагмент общения с журналистами приводит госагентство БелТА.
"Очень много задач дополнительных было поставлено в части разработки еще более перспективных средств поражения, в частности, с учетом опыта военных конфликтов, которые на сегодняшний момент идут в мире, в том числе рядом с нашими границами. Поэтому акценты Госкомвоенпрома на сегодняшний момент расставлены точечно и по тем направлениям, где у нас имеются компетенции, но с учетом задач главы государства мы еще раз их пересмотрим и где-то сконцентрируемся на выполнении тех задач, которые поставил перед нами президент", - заявил глава Госкомвоенпрома Белоруссии.
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