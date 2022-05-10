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Бизнес и законодательство 10.05.2022 15:36

Около 200 азербайджанских компаний примут участие в выставке «Partners and Business» в Баку

В Баку 16-18 июня пройдет ознакомительная выставка азербайджанских компаний «Partners and Business Baku 2022», сообщает Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA).

На выставке будет представлена сельскохозяйственная, пищевая, ИКТ, текстильная продукции, производимые азербайджанскими компаниями. Также на выставке будут показаны услуги, оказываемые компаниями в образовательной, строительной, логистической сферах.

В работе выставки примут участие около 200 азербайджанских компаний.

Целью выставки является демонстрация потенциала компаний, расширение возможностей по их выходу на международные рынки, развитие делового партнерства между местными компаниями и налаживание сотрудничества.

Организаторами выставки являются KOBIA, министерство труда и социальной защиты населения, Национальная конфедерация предпринимателей и ООО «Marsol».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЫСТАВКА, PARTNERS/BUSINESS

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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