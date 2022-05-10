Грузия передала Евросоюзу вторую часть опросника для вступления в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник передал главе представительства Евросоюза в Тбилиси Карлу Харцелю вторую часть заполненного опросника Еврокомиссии, на основании которого в Брюсселе будет рассмотрен вопрос предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, сообщила пресс-служба главы грузинского правительства.

По данным пресс-службы, вторая часть опросника содержит до 2300 вопросов по всем секторным направлениям.

"Как отметил премьер, европейский выбор Грузии является безальтернативным решением и это выбор не только правительства, а выбор грузинского народа", - говорится в сообщении.

Первую заполненную часть опросника глава правительства Грузии передал послу ЕС 2 мая. После передачи второй части опросника Еврокомиссия начнет подготовку своей оценки, которая будет передана Совету Евросоюза, соответствующее решение совет должен будет принять предположительно к концу июня.