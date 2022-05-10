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Регион 10.05.2022 16:04

Грузия передала Евросоюзу вторую часть опросника для вступления в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во вторник передал главе представительства Евросоюза в Тбилиси Карлу Харцелю вторую часть заполненного опросника Еврокомиссии, на основании которого в Брюсселе будет рассмотрен вопрос предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, сообщила пресс-служба главы грузинского правительства.

По данным пресс-службы, вторая часть опросника содержит до 2300 вопросов по всем секторным направлениям.

"Как отметил премьер, европейский выбор Грузии является безальтернативным решением и это выбор не только правительства, а выбор грузинского народа", - говорится в сообщении.

Первую заполненную часть опросника глава правительства Грузии передал послу ЕС 2 мая. После передачи второй части опросника Еврокомиссия начнет подготовку своей оценки, которая будет передана Совету Евросоюза, соответствующее решение совет должен будет принять предположительно к концу июня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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