«Азимут» с 1 июня начнет летать из Астрахани в Баку - губернатор

Российская авиакомпания «Азимут» с 1 июня 2022 года начнет выполнение полетов из Астрахани в Баку, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«Очень благодарен за поддержку господину президенту (президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву –ИФ) по возобновлению авиарейсов между Баку и Астраханью. Рейсы востребованы. В период, когда они работали, загрузка рейсов была больше 90% на каждом рейсе. Это хороший показатель. И благодарен за то, что была поддержана инициатива российской авиакомпании «Азимут» по открытию таких рейсов. С 1 июня такое авиасообщение будет возобновлено», - сказал Бабушскин на встрече с главой Абшеронского района Азербайджана Абдином Фарзалиевым.
Встреча прошла в Астрахани и была посвящена темам развития совместных отношений Астраханской области с Азербайджаном.
В настоящее время авиакомпания «Азимут» выполняет полеты в столицу Азербайджана из Минеральных Вод, а также с 9 мая начались полеты из Сочи в Баку.
"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.
Н.Аббасова
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