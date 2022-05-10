Еврокомиссия в июне предоставит выводы о перспективе членства Украины в ЕС

В Европейской комиссии сообщили, что официально получили от Украины вторую часть ответов на вопросы, которые были необходимы для предоставления выводов в отношении предоставления Киеву перспективы членства в Европейском союзе.
"Комиссия в настоящий момент, основываясь на ответах, которые направила Украина, должна предоставить свое мнение. Мы получили их официально, и мы уже сказали, что мы сделаем это как можно скорее. Июнь - наша цель. Конечно, мы должны посмотреть. Но "как можно скорее" - для нас это путь вперед", - сообщил во вторник в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.
9 мая Украина передала Европейскому Союзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (acquis communautaire). Ответы на вторую часть составляют около 4 тыс. страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что рассчитывает на позитивное решение Евросовета относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза уже в июне 2022 года.
Представитель Европейской комиссии Эрик Мамер по просьбе журналистов также прокомментировал озвученные президентом Франции Эмманюэлем Макроном предложения по созданию некоего нового "европейского политического сообщества".
"Мы услышали идею, которая была озвучена вчера во время выступления президента на заключительном мероприятии конференции, посвященной будущему Европы. Я считаю, что, как он сам сказал, он представит эти предложения в деталях его коллегам в Европейском совете. Мы должны подождать (и увидеть), что именно он имел в виду", - сказал в связи с этим Мамер.
При этом он напомнил, что в ЕС уже есть четко определенный процесс по вступлению в Сообщество. "Позвольте мне подчеркнуть очень-очень четко, что у нас есть процесс по вступлению в ЕС, который определен, и уже идет для ряда стран. И это абсолютно не изменяемо, когда речь идет о процессах, которые продолжаются в настоящее время", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.
Накануне Макрон заявил, что предлагает создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например, Украину. "Мы все прекрасно знаем, что процесс, позволяющий Украине присоединиться к ЕС, займет несколько лет, в действительности, возможно, несколько десятилетий", - сказал Макрон, выступая с речью в Страсбурге, предложив "создать то, что назвал бы европейское политическое сообщество".
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