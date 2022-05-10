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Финансы 10.05.2022 16:21

Активы страхового рынка Азербайджана в 2021г сократились на 0,3%, капитализация – выросла на 4%

Активы страхового сектора Азербайджана (включая активы страховых, перестраховочных и брокерских компаний - ИФ) на 31 декабря 2021 года составили 1 млрд 350 млн 813 тыс. манатов, что на 0,3% меньше показателя на конец 2020 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

При этом 405 млн 46,3 тыс. манатов или 30% активов аккумулировано на банковских счетах (спад на 7%), 417 млн 842,2 тыс. манатов (рост на 9%) - в долгосрочных финансовых активах, 144 млн 8,9 тыс. манатов (спад на 10,9%) - в дебиторской задолженности, остальное - в прочих активах.

Совокупный уставный капитал страхового сектора на начало 2022 года составил 396 млн 237,9 тыс. манатов (рост на 4%).

Страховые резервы сектора на 1 января 2022 года оцениваются в 754 млн 835,8 тыс. манатов (рост на 11,9%), суммарная нераспределенная прибыль - 85 млн 349,7 тыс. манатов (спад на 27,3%).

На 1 января 2022 года в страховом секторе Азербайджана зарегистрировано 32 юридических лица, из которых 31 является частным юрлицом (в 7 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ). В том числе, на начало 2022 года в стране действовали 20 страховых компаний, 1 - перестраховочная и 11 - брокерских.

На 1 января 2022 года средняя заработная плата в страховом секторе Азербайджана составила 1817,8 манат, что на 17,3% больше, чем на конец 2020 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, АКТИВЫ, КАПИТАЛ


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