Астраханская область планирует открыть магазины на Абшероне - Бабушкин

Астраханская область России планирует открытие магазинов в Азербайджане, заявил губернатор области Игорь Бабушкин.
«На данный момент регион находится в активной фазе по вопросу магазинов в Баку, и получили одобрение в Абшеронском районе, проводником которого является Абдин Фарзалиев (глава Исполнительной власти Абшеронского района – ИФ)», - заявил Бабушкин на встрече с Фарзалиевым в Астрахани.
Встреча была посвящена вопросам развития совместных отношений Астраханской области с Азербайджаном.
Губернатор также напомнил об открытии делового центра в Баку, на базе которого действует центр образования, науки и технологии. По словам Бабушкина, в центре проведено 10 образовательных занятий со студентами азербайджанских ВУЗов.
Глава региона выразил готовность сотрудничества области с Азербайджаном в сфере судостроения и сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече с азербайджанской стороной при участии «Южного центра судостроения и ремонта».
Он также назвал важным и актуальным вопрос об организации запуска круизного сообщения по Каспию посредством лайнера «Пётр Великий».
Н.Аббасова
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