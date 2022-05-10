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Бизнес и законодательство 10.05.2022 16:25

Астраханская область планирует открыть магазины на Абшероне - Бабушкин

Астраханская область России планирует открытие магазинов в Азербайджане, заявил губернатор области Игорь Бабушкин.

«На данный момент регион находится в активной фазе по вопросу магазинов в Баку, и получили одобрение в Абшеронском районе, проводником которого является Абдин Фарзалиев (глава Исполнительной власти Абшеронского района – ИФ)», - заявил Бабушкин на встрече с Фарзалиевым в Астрахани.

Встреча была посвящена вопросам развития совместных отношений Астраханской области с Азербайджаном.

Губернатор также напомнил об открытии делового центра в Баку, на базе которого действует центр образования, науки и технологии. По словам Бабушкина, в центре проведено 10 образовательных занятий со студентами азербайджанских ВУЗов.

Глава региона выразил готовность сотрудничества области с Азербайджаном в сфере судостроения и сообщил, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече с азербайджанской стороной при участии «Южного центра судостроения и ремонта».

Он также назвал важным и актуальным вопрос об организации запуска круизного сообщения по Каспию посредством лайнера «Пётр Великий».

Н.Аббасова

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Тэги: АСТРАХАНЬ, МАГАЗИНЫ, ПЛАНЫ

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