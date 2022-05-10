США отказались возвращать талибам угнанные из Афганистана вертолеты

США и Таджикистан обсуждают судьбу вертолетов, которые афганские пилоты доставили в республику из Афганистана в августе 2021 года после захвата страны талибами.

"США не планирует передавать их талибам. Эти вертолеты не будут переданы талибам, потому что они им не принадлежат", - заявил на пресс-конференции во вторник в Душанбе посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм, которого цитирует "Радио Озоди" - таджикская служба "Радио Свобода" (объявлена в РФ СМИ-иноагентом").

Поммершайм не раскрыл подробностей переговоров Вашингтона и Душанбе по поводу вертолетов.

Ранее руководство "Талибан" заявляло, что в августе 2021 года десятки вертолетов и самолетов были переброшены афганскими пилотами в Таджикистан и Узбекистан после падения предыдущего афганского правительства, и требовало их возвращения. Позже, по сообщениям местных СМИ, при помощи США афганские пилоты были перемещены в третьи страны, однако судьба вывезенных из Афганистана вертолетов и самолетов неизвестна.