В Азербайджане 12-й день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 6 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792,638 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 случаях заражения.
Двенадцатый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 709 человек.
От COVID-19 вылечились 782,869 тыс. (+5 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 60 человек.
За сутки медики провели 1 752 теста на коронавирус против 1 890 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 838,458 тыс. тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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