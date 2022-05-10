Фонд аграрного страхования выбрал страховщика по ДМС сотрудников

Фонд аграрного страхования выбрал ОАО «Azerbaycan Senaye Sigorta» для добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников фонда. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 11,7 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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