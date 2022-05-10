Главы пяти российских регионов решили уйти в отставку

Несколько российских губернаторов во вторник заявили об отставке или отказе от участия в переизбрании на эти должности.
В частности, губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил в своем телеграм-канале, что покидает свой пост. "В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора (...) мною принято (...) решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне", - написал Васильев в обращении к жителям региона.
Он сообщил, что его просьбу "работать на благо развития всей страны" поддержал президент РФ Владимир Путин.
Практически в то же время стало известно, что в отставку подал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Свое решение он объяснил достижением 65-летнего возраста, двумя сроками на губернаторском посту и необходимостью "дать дорогу молодым", сообщив, что его позицию поддержал президент России.
Позднее губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что досрочно покидает свой пост. "Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона", - приводятся слова Радаева в телеграм-канале его пресс-службы.
Глава Марий Эл Александр Евстифеев также заявил, что попросил президента РФ об отставке. "В связи с истечением срока полномочий главы республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку", - написал Евстифеев в своем телеграм-канале.
Помимо этого, губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил в социальной сети, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. "Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение - не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок", - заявил Любимов.
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