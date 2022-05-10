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ТЭК 10.05.2022 18:03

Глава МИД ФРГ заявила о планах Берлина полностью отказаться от энергоресурсов РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что власти Германии работают над полным и бесповоротным отказом от энергоресурсов РФ.

"Мы со всем упорством сокращаем до нуля нашу зависимость от российской энергии - навсегда", - приводит слова Бербок, побывавшей во вторник на Украине, портал t-online.

Она также заявила, что никаких договоренностей с РФ за спиной Украины быть не может.

Кроме того, Бербок обещала Украине вступление в ЕС, подчеркнув, что "никакой кратчайший путь" здесь невозможен. Она высказала мнение, что сам ЕС нуждается в реформах для приема в свои ряды Украины.

Бербок выразила уверенность, что Украине предоставят четкий статус кандидата в члены ЕС, но в ходе дальнейшего процесса принятия Киева в союз не должно быть "каких-либо пустых обещаний".

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