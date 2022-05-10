Участники Форума стран-экспортеров газа соблюдают договоренности по поставкам на мировые рынки - Лавров

Россия и Алжир, как и другие участники ФСЭГ, придерживаются договоренностей по поставкам газа на мировые рынки, Москва рассчитывает, что эта ситуация не изменится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По вопросам поставок газа и мы, и Алжир, и другие участники Форума стран-экспортеров газа придерживаемся достигнутых договоренностей, и я уверен, что так будет и впредь", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник по итогам визита в Алжир.